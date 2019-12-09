Участвовавших в спасении пострадавших в ДТП в Забайкалье наградят

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил наградить тех, кто принимал участие в спасении пострадавших в ДТП с автобусом Сретенск-Чита, а также оказывал помощь родственникам погибших. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он поручил обратит внимание и на тех, кто участвовал как общественники, и сотрудникам, руководителям различных общественных учреждений.

«Всех, кто добросовестно, с чистой душой и желанием помогал, что-то делал, давайте посмотрим, как наградить», — подчеркнул Осипов.

Уточняется, что в качестве награды за помощь в спасении людей было предложено предоставить туристические поездки и денежные премии.

1 декабря автобус Сретенск-Чита сорвался с моста и упал на лед реки Куэнга.. В результате ЧП погибли 19 человек, в том числе дети, еще 21 был ранен.

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