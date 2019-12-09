Протестующие разбили палатки у офиса Зеленского

Участники акции протеста «Дозор на Банковой» в Киеве, приуроченной к предстоящему нормандскому саммиту, разбили палатки у Офиса президента Украины. Об этом сообщает «Страна.ua».

Отмечается, что на данный момент в акции принимают участие 350 человек. Оставшиеся протестующие разбили палатки, в которых раздают печенье и чай, а также установили сцену, на которой выступают музыканты.

Ранее стало известно, что митингующие планируют дождаться решения лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия. – примечание «Газеты.Ru») у здания Офиса.

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