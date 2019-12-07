Акции протеста против интеграции с Россией завершились в Белоруссии
Несанкционированные выступления оппозиции Белоруссии против подписания интеграционных карт с Россией завершились в Минске, сообщает РИА Новости.
Протестующие выразили свое недовольство интеграцией, которая, по их мнению, может привести к утрате суверенитета Белоруссии.
Отмечается, что митингующие прошли колонной от Октябрьской площади до площади Якуба Коласа в Минске, скандируя лозунги «Жыве Беларусь!» («Живет Белоруссия!») и «Незалежнасць» («Независимость»).
По последней информации, сотрудники правоохранительных органов, обеспечивающие безопасность в белорусской столице, не вмешивались в происходящее и не задерживали протестующих.
Ранее стало известно об акциях протеста белорусской оппозиции, приуроченных к переговорам президента страны Александра Лукашенко с главой России Владимиром Путиным о подписании интеграционных дорожных карт.
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