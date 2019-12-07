Имя «Мухаммед» впервые вошло в топ-10 детских имен в США

Имя «Мухаммед» впервые стало одним из 10 самых популярных имен детей для мальчиков в Соединенных Штатах. Об этом сообщает CNN.

Сейчас имя находится на десятой позиции, поднявшись на четыре пункта выше по сравнению с прошлым годом.

Отмечается, что впервые имя вошло в топ-100 в 2013 году. С тех пор его рейтинг рос год от года.

По словам эксперта, мусульманские семьи часто выбирают имя «Мухаммед» для первенца в честь пророка Мухаммеда. Считается, что это имя приносили благословение ребенку.

Самым популярным именем для мальчиков стало имя «Лиам», вытеснив имя «Джексон», которое возглавляло данный список шесть лет подряд. Для девочек самым популярным десятый год подряд остается имя «София».

Уточняется, что рейтинг составлен по итогу опроса почти 600 тысяч родителей, которые поделились именем своего ребенка в 2019 году.

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