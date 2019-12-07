Чем нельзя украшать елку, рассказали специалисты

Специалисты Главного управления МЧС России по Москве посоветовали ответственно подойти к выбору елочных игрушек и не использовать для украшений елок вату. Об этом сообщает ТАСС.

Там уточнили, что нельзя также украшать новогоднее дерево легковоспламеняющимися игрушками, бумагой и свечами.

Подчеркивается, что опасно устанавливать елку вблизи отопительных приборов и разрешать детям самостоятельно включать электрические гирлянды. Кроме того, перед уходом из дома рекомендуется обязательно выключать гирлянды из сети, как и любые другие электрические приборы.

В МЧС отметили, что эти простые правила могут предотвратить пожар и сохранить чью-то жизнь.

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