Матвиенко потребовала наказать Новака из-за «умных счетчиков»

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко хочет, чтобы главу Минэнерго России и его замов наказали за то, что они не торопятся реализовывать закон об установке интеллектуальных приборов учета электрической энергии в российских домах. Об этом сообщает ТАСС.

Она рассказала, что этот закон был хорошо воспринят, а принятию изменений а актах в связи с «развитием систем учета электрической энергии» 27 декабря 2018 года — аплодировали, однако на этом все. Матвиенко посетовала, что глава министерства энергетики страны и его глава ничего не делают.

«В данном случае министр энергетики должен получить административное наказание», — предложила Матвиенко.

По ее словам, на совещании, в котором принимал участие Новак, были достигнуты компромиссы и приняты решение, но дальше - тишина.

«Ну что это за безобразие, что это за безответственность!» — возмутилась Матвиенко.

Она считает, что необходимо кого-то показательно наказать, чтобы другие стали бояться и начали работать.

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