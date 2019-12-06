Матвиенко потребовала наказать Новака из-за «умных счетчиков»

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Председатель Совфеда Валентина Матвиенко перед началом церемонии открытия памятника политику Евгению... Председатель Совфеда Валентина Матвиенко перед началом церемонии открытия памятника политику Евгению...
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко перед началом церемонии открытия памятника политику Евгению...
Илья Питалев/РИА «Новости»

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко хочет, чтобы главу Минэнерго России и его замов наказали за то, что они не торопятся реализовывать закон об установке интеллектуальных приборов учета электрической энергии в российских домах. Об этом сообщает ТАСС.

Она рассказала, что этот закон был хорошо воспринят, а принятию изменений а актах в связи с «развитием систем учета электрической энергии» 27 декабря 2018 года — аплодировали, однако на этом все. Матвиенко посетовала, что глава министерства энергетики страны и его глава ничего не делают.

«В данном случае министр энергетики должен получить административное наказание», — предложила Матвиенко.

По ее словам, на совещании, в котором принимал участие Новак, были достигнуты компромиссы и приняты решение, но дальше - тишина.

«Ну что это за безобразие, что это за безответственность!» — возмутилась Матвиенко.

Она считает, что необходимо кого-то показательно наказать, чтобы другие стали бояться и начали работать.

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