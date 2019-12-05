Совет судей России отказался наказывать СМИ за давление на суд

Комиссия Совета судей России отказалась от введения ответственности для журналистов за давление на суд и «скандализацию правосудия». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя Совета Виктора Момотова.

Отмечается, что вопросы введения наказания для журналистов обсуждались, однако они были предложены отдельными экспертами.

По итогам обсуждения Совет судей принял решение исключить возможность создания нормативно-правовых актов, предусматривающих установление ответственности средств массовой информации за критику судов.

Ранее стало известно, что в проект по информационной политике судов на следующие 10 лет могут быть внесены правила для СМИ, запрещающие оказывать давление на судебную систему.

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