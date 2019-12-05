Грузия выдала России двух обвиняемых в мошенничестве нижегородских депутатов

Из Грузии в Россию экстрадированы депутаты из Нижнего Новгорода Владимир и Александр Глушковы, обвиняемые в мошенничестве при реконструкции автостанции и взяточничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК России.

Уточняется, что в ближайшее время Глушковы будут доставлены на территорию Нижегородской области для привлечения к уголовной ответственности.

В СК пояснили, что Генпрокуратура России направила в Грузию запрос о выдаче Глушковых в ноябре 2018 года.

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