Россиянин сломал возлюбленной ребра и челюсть табуретом за то, что та его разбудила

В Калининградской области мужчина избил возлюбленную за то, что та его разбудила
В Калининградской области мужчина жестоко избил избранницу табуретом за то, что та его разбудила. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел после возвращения 45-летней женщины домой. Попасть в жилище самостоятельно она не смогла и была вынуждена потревожить сон 44-летнего возлюбленного, который среагировал на просьбу с агрессией. Сначала он набросился на избранницу с кулаками, а затем схватился за деревянный табурет и несколько раз ударил женщину.

Закончив избиение, агрессор вновь лег спать. Пострадавшей пришлось самой добраться до больницы, где врачи зафиксировали у нее тяжелые последствия побоев: сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, а также переломы ребер и челюсти.

В отношении агрессора возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее женщина из Якутии жестоко избила знакомого молотком из-за дров.

 
Рубль укрепился уже на 15%. Чего ждать от валюты до лета
