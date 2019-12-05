Суд РФ вынес приговор россиянину по возбужденному в Латвии делу

Россиянина Виталия Халеева осудил Краснинский районный суд Смоленской области по материалам уголовного дела, которое возбудили против него в Латвии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Генпрокуратуру России.

Уточняется, что мужчину признали виновным в незаконном приобретении, хранении и перевозке травматического огнестрельного оружия и патронов к нему.

По данным ведомства, уголовное дело в отношении Халеева расследовалось в Латвии. В 2018 году стало известно, что он находится на территории российского государства. Тогда Генпрокуратура Латвии обратилась в Генпрокуратуру России. Материалы уголовного дела были переданы российской стороне.

В результате, суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и штрафом в размере 90 тыс. руб.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россиянин получил 17 лет тюрьмы за провоз 290 кг гашиша через Белоруссию

— Япония впервые экстрадировала в РФ фигуранта уголовного дела