В Одессе объявлен траур после пожара в колледже

Мэр Одессы Геннадий Труханов подписал распоряжение о введении траура в связи с пожаром в Одесском колледже, сообщает RT.

«Объявить 5, 6 декабря 2019 года днями траура в городе Одесса», — сказал он.

В Одессе в среду, 4 декабря, произошло возгорание на территории учебного колледжа. Его площадь составила 4 тыс. кв. м.

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