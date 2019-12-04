Судьба 10 человек остается неизвестной после пожара в Одессе
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В Одессе в колледже, где произошел пожар, проводятся поиски еще десяти человек. Об этом сообщает РИА «Новости».
Директор департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Госслужбы Украины по ЧС Владимир Демчук рассказал о том, что спасатели ищут 10 человек, среди которых четыре студента.
Отмечается, что в результате пожара пострадал 21 человек, погибшей числится одна преподавательница.
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