Оксана Пушкина назвала заявление РПЦ о законе о домашнем насилии голословным

Депутат Госдумы Оксана Пушкина потребовала от РПЦ обосновать заявление о ряде «правовых дефектов» в законопроекте о домашнем насилии, передает издание «Подъем».

Она заявила, что слушала выступление патриарха Кирилла и согласна с ним в том, что семейное насилие — это «великий грех».

Пушкина выразила сожаление тем, что распространенное заявление Патриаршей комиссии по вопросам семьи не содержит предложений, как сделать так, чтобы этот принцип не просто декларировался, а соблюдался.

«Мнение РПЦ должно быть обосновано, а не голословно, как и мнение любого гражданина или общественного объединения, желающего повлиять на судьбу нашего закона», — добавила она.

В церкви высказали мнение, что «практически любое нормальное человеческое действие может быть признано «семейно-бытовым насилием» и любой совершеннолетний человек может быть подвергнуться «мерам профилактики», которые имеют «репрессивный характер».

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