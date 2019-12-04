РПЦ выступила против закона о домашнем насилии

Патриаршая комиссия по делам семьи выступила против приятия закона о домашнем насилии. Об этом сообщает «Интерфакс».

В РПЦ считают, что законопроект содержит ряд правовых дефектов, что делает его принятие недопустимым.

Так, в церкви высказали мнение, что «практически любое нормальное человеческое действие может быть признано «семейно-бытовым насилием» и любой совершеннолетний человек может быть подвергнуться «мерам профилактики», которые имеют «репрессивный характер».

Кроме того, патриаршая комиссия уверена, что соавторы законопроекта используют «заведомую ложь», чтобы побиться принятия закона, например, данные о том, что в российских семьях 14 тысяч женщин ежегодно убиваются мужьями.

Также в РПЦ отметили, что законопроект поддерживают организации, связанные с «радикальными антисемейным идеологиями», такими как ЛГБТ и феминизм.

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