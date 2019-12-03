Названа предварительная причина взрыва газа в жилом доме под Белгородом

Взрыв в четырехэтажном жилом доме под Белгородом мог произойти из-за неисправности газового котла в одной из квартир. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Уточняется, что хлопок газа произошел на улице Шаландина в поселке Яковлево. Сигнал о происшествии поступил в спецслужбы около 20.00 по мск. В результате взрыва была разрушена часть стены. В связи с этим всех жильцов вывели из здания.

Как рассказал источник, предварительная причина — неисправная работа газового котла. Другие версии также еще прорабатываются.

По последним данным, травмы и ранения из-за случившегося получили четыре человека.

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