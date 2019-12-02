Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать Цемаха

Генпрокуратура Нидерландов направила обращение российским властям, в котором заявила, что бывший командир одного из подразделений «ПВО» ДНР Владимир Цемах, который проходит в Голландии подозреваемым по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, не был арестован после того, как был отправлен в Россию.

В Нидерландах заявили, что неоднократно передавали Москве запрос на арест и экстрадицию Цемаха, чтобы тот не смог избежать расследования.

В заявлении говорится, что 19 ноября Генпрокуратура Нидерландов получило уведомление от российских властей, о том, что они не знают, где находится Цемах.

Так, в ведомстве пришли к выводу, что Россия «умышленно позволила Цемаху покинуть территорию и отказалась исполнять запрос Нидерландов, как была обязана сделать в рамках Европейской конвенции о выдаче».

При этом в голландской прокуратуре отметили, что процесс по делу о крушении MH-17 в любом случае начнется 9 марта следующего года.

Ранее Цемах решился дать показания по делу MH17 следователям из Нидерландов.

Катастрофа произошла в 2014 году в небе над Донбассом, где проходили боевые действия. Пассажирский Boeing 777, выполнявшего рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. 7 сентября 2019 года Россия и Украина освободили по 35 задержанных граждан, среди которых с украинской стороны был Цемах.

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