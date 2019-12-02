Власти Забайкалья выплатят более 25 млн рублей участникам ДТП с автобусом

Власти Забайкальского края выплатят около 25-27 млн рублей пострадавшим и семьям погибших в ДТП с автобусом, в результате которого погибли 19 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности заместителя председателя регионального правительства Андрея Кефера.

«Семьям погибших будет выплачено по миллиону рублей, пострадавшим средней и тяжелой степени будет выплачено по 400 тысяч, пострадавшим легкой степени — по 200 тысяч рублей, — сказал Кефер.

По его словам, выплаты будут направлены из резервного фонда правительства Забайкалья.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пострадавший рассказал о смертельном ДТП в Забайкалье

— Глава Забайкалья рассказал о документах на попавший в ДТП автобус

— Врачи спасли ребенка беременной пассажирки автобуса, попавшего в ДТП в Забайкалье