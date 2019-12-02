В Челябинской области осужден представитель Минобороны за передачу 27 млн рублей взяток

Миасский городской суд Челябинской области приговорил к трем годам лишения свободы представителя Минобороны России за передачу взяток в размере 27 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

Как отмечается, мужчина был причастен к передаче денег уполномоченному за госприемку изделий оборонно-промышленного комплекса.

Он приговорен к трем годам в колонии строго режима по ч. 4 ст. 291.1 УК России («Посредничество во взяточничестве»). Кроме того, осужденный должен заплатить штраф в размере 6 млн рублей, а также он лишен права занимать должности в военных представительствах Минобороны страны сроком на три года.

По данным суда, с 2013 года фигурант дела ежемесячно выступал в роли посредника. Общая сумма взяток составила 27 млн рублей.

Уполномоченный за госприемку изделий приговорен Магнитогорским гарнизонным военным судом к колонии строго режима на 5,5 лет лишения, он обязан выплатить штрав в размере 28,8 млн рублей,а также лишен права занимать должности, имеющих отношение к выполнению организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях сроком на шесть лет.

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