Деды Морозы устроили шествие в Электростали

Одно из самых масштабных шествий Дедов Морозов состоялось в подмосковном городе Электросталь. Об этом сообщает телеканал «360».

Отмечается, что в мероприятии, которое проходит в рамках проекта «Зима в Подмосковье», участвовало несколько тысяч человек.

Уточняется, что участниками шествия мог стать любой желающий. Обязательным условием стало наличие атрибутики Деда Мороза.

В мероприятие также приняли участие и женщины, которые облачились в костюмы снегурочек.

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