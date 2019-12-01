Задержали подозреваемых в подрыве отделения Киевского банка

Глава правления украинского «Ощадбанка» Андрей Пышный сообщил, что сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в подрыве одного из отделений банка. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

По словам Пышного, полиция изъяла необходимые доказательства.

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 ноября неизвестные устроили взрыв в отделении банка «Ощадбанк» в Днепровском районе Киева. Предположительно, злоумышленники нацеливались на банкомат. Пышный заявил, что украли около 250 тыс. гривен (больше $10 тысяч), при этом нанесли ущерб «на миллионы».

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