Житель Карачаево-Черкесии из ревности расстрелял девушку в ресторане

В одном из ресторанов Карачаево-Черкеской республики мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета по девушке. Об этом сообщает РЕН.

На кадрах видеозаписи с камер наблюдения видно, как местный житель подошел к одному из столов, за которым сидела девушка в компании других молодых людей, и открыл стрельбу в упор по возлюбленной.

Один из сидевших рядом попытался накрыть девушку своим телом, а другой посетитель заведения также достает оружие и начинает стрелять.

Состояние здоровья девушки не уточняется. Полиция выясняет детали произошедшего.

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