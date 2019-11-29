Путин выразил надежду, что слово «мама» не заменят на «родитель номер 1» в России

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что в русском языке останутся слова «мама» и «папа». Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава государства отметил, что в некоторых странах родителей ребенка именуют «родитель номер 1» и «родитель номер 2», а не «мама» и «папа».

«Надеюсь, у нас этого никогда не будет», — сказал он на заседании совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин заявил о необходимости воспитывать детей в духе ценностей многодетной семьи