Путин выразил надежду, что слово «мама» не заменят на «родитель номер 1» в России
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Президент России Владимир Путин выразил надежду, что в русском языке останутся слова «мама» и «папа». Об этом сообщает РИА «Новости».
Глава государства отметил, что в некоторых странах родителей ребенка именуют «родитель номер 1» и «родитель номер 2», а не «мама» и «папа».
«Надеюсь, у нас этого никогда не будет», — сказал он на заседании совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.
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