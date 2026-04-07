Министр обороны Италии заявил, что Трампу не дадут выйти из НАТО

Президент США Дональд Трамп не сможет выйти из НАТО, но может принять решение о выводе воинского контингента из европейских стран. Такое мнение высказал министр обороны Италии Гуидо Крозетто в интервью газете Corriere della Sera.

«Я так не думаю, и он не может этого сделать. Ему потребуется голосование Конгресса, и я сомневаюсь, что они будут за. Вместо этого он может принять решение о выводе войск из Европы. А это ослабит нас, сделает менее защищенными. Сейчас мы не в состоянии совместно реагировать, заменяя их», — сказал он, отвечая на вопрос о выходе США из блока.

Говоря о том, можно ли остановить американского президента в вопросе войны с Ираном, он заявил, что Трамп — лидер суверенного государства, «и никто извне не может на него повлиять».

До этого президент США заявил, что предложение союзникам по НАТО участвовать в операции против Ирана было «проверкой» альянса — и намекнул на его слабость. На этом фоне он вновь допустил возможность выхода США из блока, обвинив партнеров в отказе поддержать Вашингтон. Эксперты уже называют такие заявления «подарком» Москве. О том, к чему ведет конфликт вокруг Ирана и как он влияет на НАТО, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Европе назвали виновных в расколе НАТО.