Министр обороны Италии заявил, что Трампу не дадут выйти из НАТО

Глава МО Италии Крозетто: Трамп может вывести американский контингент из Европы
Президент США Дональд Трамп не сможет выйти из НАТО, но может принять решение о выводе воинского контингента из европейских стран. Такое мнение высказал министр обороны Италии Гуидо Крозетто в интервью газете Corriere della Sera.

«Я так не думаю, и он не может этого сделать. Ему потребуется голосование Конгресса, и я сомневаюсь, что они будут за. Вместо этого он может принять решение о выводе войск из Европы. А это ослабит нас, сделает менее защищенными. Сейчас мы не в состоянии совместно реагировать, заменяя их», — сказал он, отвечая на вопрос о выходе США из блока.

Говоря о том, можно ли остановить американского президента в вопросе войны с Ираном, он заявил, что Трамп — лидер суверенного государства, «и никто извне не может на него повлиять».

До этого президент США заявил, что предложение союзникам по НАТО участвовать в операции против Ирана было «проверкой» альянса — и намекнул на его слабость. На этом фоне он вновь допустил возможность выхода США из блока, обвинив партнеров в отказе поддержать Вашингтон. Эксперты уже называют такие заявления «подарком» Москве. О том, к чему ведет конфликт вокруг Ирана и как он влияет на НАТО, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Европе назвали виновных в расколе НАТО.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!