Трамп решил стать президентом еще одной страны

Трамп заявил, что после работы президентом США может возглавить Венесуэлу
Дональд Трамп заявил о желании возглавить Венесуэлу после окончания его полномочий на посту президента США. Трансляцию его выступления вел Белый дом.

«Я могу баллотироваться в президенты Венесуэлы. У меня более высокие рейтинги, чем кто-либо когда-либо имел», — сказал Трамп во время пресс-конференции.

Глава Белого дома заявил, что он быстро осваивает языки. Он выразил уверенность, что изучение испанского языка, который считается официальным в Венесуэле, не займет у него много времени.

При этом Трамп добавил, что США «очень счастливы» видеть на посту исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес. Она возглавила страну после задержания Николаса Мадуро американцами 3 января.

До этого посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров заявил, что Россия внимательно бы рассмотрела запрос на предоставление убежища Николасу Мадуро в случае его освобождения из заключения в США. Он также напомнил позицию Москвы относительно задержания Мадуро. Он подчеркнул, что вооруженная агрессия США является нарушением международного права и здравого смысла. Российский посол призвал освободить президента Венесуэлы и его супругу Силию Флорес.

Ранее в Совфеде назвали «поверхностными» решения Трампа.

 
