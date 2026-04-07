Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Армия

Сырский приехал на участок стремительного продвижения российских войск

Roman Chop/AP

Главком ВСУ Александр Сырский приехал на участок фронта, где зафиксировано стремительное продвижение российских войск. О своей рабочей поездке украинский генерал рассказал в своем Telegram-канале.

Сырский сообщил, что приехал под Константиновку в Донецкой народной республике (ДНР). По его словам, ВС РФ на этом участке фронта пытаются улучшить свое тактическое положение, комбинируя атаки небольшими группами пехоты и массированные налеты беспилотников.

Особое внимание главком ВСУ уделил анализу предложений командиров относительно неотложных потребностей подразделений. Был оперативно отрегулирован ряд проблемных вопросов, озвученных командирами на месте. По словам Сырского, ключевыми остаются вопросы усиления противодействия атакам российских дронов, а также обеспечение бойцов боеприпасами и другими материально-техническими средствами.

В марте глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что российские военные ведут ожесточенные бои с ВСУ на юге Константиновки в лесопосадке.

Сама Константиновка была взята под контроль ВС РФ в августе 2024 года. Однако бои продолжаются в окрестностях населенного пункта.

Ранее были названы сроки полного освобождения ДНР.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!