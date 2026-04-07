Сырский приехал на участок стремительного продвижения российских войск

Главком ВСУ Александр Сырский приехал на участок фронта, где зафиксировано стремительное продвижение российских войск. О своей рабочей поездке украинский генерал рассказал в своем Telegram-канале.

Сырский сообщил, что приехал под Константиновку в Донецкой народной республике (ДНР). По его словам, ВС РФ на этом участке фронта пытаются улучшить свое тактическое положение, комбинируя атаки небольшими группами пехоты и массированные налеты беспилотников.

Особое внимание главком ВСУ уделил анализу предложений командиров относительно неотложных потребностей подразделений. Был оперативно отрегулирован ряд проблемных вопросов, озвученных командирами на месте. По словам Сырского, ключевыми остаются вопросы усиления противодействия атакам российских дронов, а также обеспечение бойцов боеприпасами и другими материально-техническими средствами.

В марте глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что российские военные ведут ожесточенные бои с ВСУ на юге Константиновки в лесопосадке.

Сама Константиновка была взята под контроль ВС РФ в августе 2024 года. Однако бои продолжаются в окрестностях населенного пункта.

