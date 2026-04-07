Видео: в Ленобласти водитель, находящийся федеральном розыске, устроил жесткое ДТП

В Ленобласти женщина пролетела несколько метров в момент ДТП и не выжила

В городе Тосно Ленинградской области иномарка сбила женщину у пешеходного перехода. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«Авария произошла, когда женщина примерно 50 лет переходила дорогу на красный сигнал светофора. Ее сбил мужчина на легковушке, которая двигалась со скоростью около 50-60 км», – говорится в публикации.

По данным канала, в результате произошедшего женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. После столкновения ее тело пролетело несколько метров. Кроме того, в момент ДТП у автомобиля разбилось переднее стекло и капот.

В полиции выяснили, что женщине, которая попала под колеса машины, был 71 год, при этом 47-летний владелец иномарки находится в федеральном розыске. Он скрывался от правоохранительных органов Белоруссии. В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят проверку.

