Видео: в Ленобласти водитель, находящийся федеральном розыске, устроил жесткое ДТП

В городе Тосно Ленинградской области иномарка сбила женщину у пешеходного перехода. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».
«Авария произошла, когда женщина примерно 50 лет переходила дорогу на красный сигнал светофора. Ее сбил мужчина на легковушке, которая двигалась со скоростью около 50-60 км», – говорится в публикации.
По данным канала, в результате произошедшего женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. После столкновения ее тело пролетело несколько метров. Кроме того, в момент ДТП у автомобиля разбилось переднее стекло и капот.
В полиции выяснили, что женщине, которая попала под колеса машины, был 71 год, при этом 47-летний владелец иномарки находится в федеральном розыске. Он скрывался от правоохранительных органов Белоруссии. В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят проверку.
