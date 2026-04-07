В МВД рассказали о задержаниях подозреваемых в налоговых преступлениях

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила в своем канале на платформе Max, что сотрудники полиции совместно с коллегами из ФСБ задержали подозреваемых в налоговых преступлениях, действовавших в 25 регионах России.

По словам Волк, сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции, а также следственного департамента МВД России совместно с Управлением «К» ФСБ пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в организации деятельности по представлению в налоговые органы подложных документов.

Представитель МВД уточнила, что в состав организованной группы входило более 200 человек, которые действовали на территории 25 регионов России. В их числе Адыгея, Башкортостан, Татарстан и Чувашия, Краснодарский и Пермский края, Белгородская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Калининградская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Тверская, Тульская и Ярославская области, а таке города Москва и Санкт-Петербург.

В феврале Следственный комитет России арестовал экс-начальницу управления финансового обеспечения МО РФ по Хабаровскому краю Татьяну Мисайлову по подозрению во взяточничестве и превышении полномочий. По версии следствия, в период с 2012 по 2024 год чиновница создала дополнительный фонд средств, обеспечивающий повышенные стимулирующие выплаты сотрудникам. После этого Мисайлова потребовала от этих 19 работников незаконно передать ей деньги на общую сумму свыше 14 млн рублей.

Ранее СМИ подсчитали потери налоговой из-за блогеров-миллионников.