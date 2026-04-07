Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

В МВД рассказали о задержаниях подозреваемых в налоговых преступлениях

Telegram-канал МВД МЕДИА

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила в своем канале на платформе Max, что сотрудники полиции совместно с коллегами из ФСБ задержали подозреваемых в налоговых преступлениях, действовавших в 25 регионах России.

По словам Волк, сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции, а также следственного департамента МВД России совместно с Управлением «К» ФСБ пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в организации деятельности по представлению в налоговые органы подложных документов.

Представитель МВД уточнила, что в состав организованной группы входило более 200 человек, которые действовали на территории 25 регионов России. В их числе Адыгея, Башкортостан, Татарстан и Чувашия, Краснодарский и Пермский края, Белгородская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Калининградская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Тверская, Тульская и Ярославская области, а таке города Москва и Санкт-Петербург.

В феврале Следственный комитет России арестовал экс-начальницу управления финансового обеспечения МО РФ по Хабаровскому краю Татьяну Мисайлову по подозрению во взяточничестве и превышении полномочий. По версии следствия, в период с 2012 по 2024 год чиновница создала дополнительный фонд средств, обеспечивающий повышенные стимулирующие выплаты сотрудникам. После этого Мисайлова потребовала от этих 19 работников незаконно передать ей деньги на общую сумму свыше 14 млн рублей.

Ранее СМИ подсчитали потери налоговой из-за блогеров-миллионников.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
