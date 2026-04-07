Назван один из основных факторов, который мешает лечить кожные заболевания

Consortium Psychiatricum: стресс препятствует лечению кожных болезней
Исследователи из Института медицинских наук имени доктора Рама Манохара Лохии (Лакхнау) выяснили, что хронический стресс может не только сопровождать кожные заболевания, но и препятствовать их лечению. Результаты исследования опубликованы в журнале Consortium Psychiatricum, который поделился ими с «Газетой.Ru».

Постоянный зуд и физический дискомфорт усугубляются психологическим напряжением, что, по мнению исследователей, может запускать замкнутый круг: стресс ослабляет иммунный ответ, затрудняет лечение, а сохраняющиеся симптомы, в свою очередь, усиливают тревожность. Однако до недавнего времени немногие врачи рассматривали эту патологию как фактор риска развития психических расстройств.

Исследователи выявили два независимых фактора, которые существенно повышают вероятность перехода заболевания в хроническую стадию. Выяснилось, что пациенты с длительно текущей грибковой инфекцией живут в состоянии постоянного стресса: зуд, социальный и сексуальный дискомфорт формируют тот самый порочный круг, который препятствует выздоровлению.

«По сути, кожа становится «зеркалом» нервной системы. Согласно нашим данным, 26% пациентов с хронической формой находятся в состоянии клинически значимой тревожности, что требует назначения специализированной терапии», — поясняют авторы исследования.

По словам исследователей, полученные результаты имеют значение не только для дерматологии, но и для клинической практики в целом.

«Лечение хронических кожных заболеваний только мазями и таблетками означает игнорирование половины проблемы. Включение скрининга тревожных расстройств в рутинную практику позволит выявлять пациентов, которым необходима комплексная помощь с участием психотерапевта или психиатра», — подчеркивают авторы.

Авторы также отмечают, что дальнейшие исследования помогут уточнить, как снижение уровня тревожности влияет на скорость выздоровления и частоту рецидивов. Полученные данные подчеркивают необходимость комплексного подхода к лечению хронических кожных заболеваний, включающего оценку психического состояния пациента наряду с терапией основного заболевания.

Ранее ученые создали датчик, который измеряет уровень стресса через кожу.

 
