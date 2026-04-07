Назван один из основных факторов, который мешает лечить кожные заболевания

Исследователи из Института медицинских наук имени доктора Рама Манохара Лохии (Лакхнау) выяснили, что хронический стресс может не только сопровождать кожные заболевания, но и препятствовать их лечению. Результаты исследования опубликованы в журнале Consortium Psychiatricum, который поделился ими с «Газетой.Ru».

Постоянный зуд и физический дискомфорт усугубляются психологическим напряжением, что, по мнению исследователей, может запускать замкнутый круг: стресс ослабляет иммунный ответ, затрудняет лечение, а сохраняющиеся симптомы, в свою очередь, усиливают тревожность. Однако до недавнего времени немногие врачи рассматривали эту патологию как фактор риска развития психических расстройств.

Исследователи выявили два независимых фактора, которые существенно повышают вероятность перехода заболевания в хроническую стадию. Выяснилось, что пациенты с длительно текущей грибковой инфекцией живут в состоянии постоянного стресса: зуд, социальный и сексуальный дискомфорт формируют тот самый порочный круг, который препятствует выздоровлению.

«По сути, кожа становится «зеркалом» нервной системы. Согласно нашим данным, 26% пациентов с хронической формой находятся в состоянии клинически значимой тревожности, что требует назначения специализированной терапии», — поясняют авторы исследования.

По словам исследователей, полученные результаты имеют значение не только для дерматологии, но и для клинической практики в целом.

«Лечение хронических кожных заболеваний только мазями и таблетками означает игнорирование половины проблемы. Включение скрининга тревожных расстройств в рутинную практику позволит выявлять пациентов, которым необходима комплексная помощь с участием психотерапевта или психиатра», — подчеркивают авторы.

Авторы также отмечают, что дальнейшие исследования помогут уточнить, как снижение уровня тревожности влияет на скорость выздоровления и частоту рецидивов. Полученные данные подчеркивают необходимость комплексного подхода к лечению хронических кожных заболеваний, включающего оценку психического состояния пациента наряду с терапией основного заболевания.

