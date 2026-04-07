Россияне назвали песни для полета в космос

Русский рок стал самым популярным жанром для полета в космос
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Русский рок оказался самым популярным жанром, который хотели бы услышать россияне во время своего первого полета в космос. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе VK Records и Hi-Tech Mail со ссылкой на свой опрос.

В опросе приняло участие более 3000 человек. 71% из них признался, что хотели бы хоть раз в жизни побывать в космосе. Такое желание чуть чаще выражают мужчины (74%), чем женщины (66%). Наибольший интерес к космосу проявляют люди от 25 до 34 лет.

Помимо русского рока, россияне хотят слышать на старте ракеты песни советской эстрады и зарубежный рок. Опрошенные хотели бы разделить полет в космос с такими артистами, как группа «Земляне», Виктор Цой и группа «Кино», Pink Floyd, Валерий Кипелов и группа «Ария», AC/DC, Queen, Лев Лещенко, Rammstein и The Beatles.

Песня группы «Земляне» «Трава у дома» стала самым популярным треком, под который респонденты хотели бы полететь в космос. На втором месте композиция Валерия Кипелова «Я свободен». При этом первую песню чаще выбирает аудитория от 35 до 44 лет, а вторую молодежь (18-24 года).

Также среди наиболее часто упоминаемых композиций для полета в космос оказались: «Группа крови» Виктора Цоя, Space Oddity Дэвида Боуи, The Final Countdown группы Europe, «Звезда по имени Солнце», «Лунная соната» Бетховена и Stairway to Heaven группы Led Zeppelin.

Ранее Юрий Лоза назвал фейком предстоящую лунную миссию NASA.

 
