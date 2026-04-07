Житель Саратовской области выстрелил в подростков из пневматики из-за громкого смеха

В Энгельсе мужчина открыл с балкона стрельбу по девочкам-подросткам

В Энгельсе арестовали местного жителя, который открыл стрельбу из пневматического пистолета по двум девочкам-подросткам. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

По данным следствия, вечером 1 апреля мужчина, находясь на балконе своей квартиры на улице Ленинградской, выстрелил в школьниц 15 и 16 лет, недовольный их громким смехом. Одна из пострадавших получила легкие телесные повреждения.

Как оказалось, стрелок уже был судим. Возбуждено дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия). Суд по ходатайству следователя избрал обвиняемому меру пресечения в виде ареста. Следствие продолжается.

До этого пьяный мужчина выстрелил в пару с детьми в петербургском парке. Дети в результате случившегося не пострадали. Оба взрослых получили ссадины и непроникающие ранения. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее ростовчанин обстрелял подростков из винтовки за то, что они бросали камни в его гараж.