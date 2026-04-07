Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Армия

Стало известно о нетипичной тактике ВС РФ на Славянско-Краматорском направлении

Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки взяли под контроль наибольшую с середины марта по площади территорию на Славянско-Краматорском направлении. Об этом пишет издание «Военное обозрение».

По информации журналистов, российским войскам удалось выбить Вооруженные силы Украины (ВСУ) с территории площадью около 18 квадратных километров. Речь идет о землях между Никифоровкой и Калениками, к востоку от Рай-Александровки — важного узла обороны украинских формирований.

«Таким образом армия России закрыла так называемый Никифоровский выступ, выйдя непосредственно к Рай-Александровке, за которой — дорога на Николаевку, входящую в Славянско-Краматорскую агломерацию», — говорится в материале.

Из него следует, что наступавшие со стороны Красного Лимана российские подразделения также приблизились к Славянску. При этом военнослужащие ВС РФ применили нетипичную для них тактику, когда движение вперед осуществляется в обход города.

Как пояснили авторы публикации, обычно российские бойцы не продвигаются вперед до тех пор, пока не возьмут под контроль оказавшийся на пути населенный пункт. Однако в этот раз ВС РФ заблокировали украинских солдат в Красном Лимане, после чего провели фланговый рейд. Это позволило им выйти к Северскому Донцу, расположенному в 10–11 км от Славянска.

2 апреля военный эксперт Юрий Кнутов в ходе беседы с журналистами «Газеты.Ru» допустил, что полное освобождение Донецкой народной республики (ДНР) от ВСУ может произойти к концу текущего года.

Ранее российские войска установили контроль над селом Брусовка в ДНР.

 
Теперь вы знаете
Перемирие от Украины, смерть исполнителя теракта в «Крокусе» и новый рекорд астронавтов. Что нового к утру 7 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!