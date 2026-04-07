Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки взяли под контроль наибольшую с середины марта по площади территорию на Славянско-Краматорском направлении. Об этом пишет издание «Военное обозрение».

По информации журналистов, российским войскам удалось выбить Вооруженные силы Украины (ВСУ) с территории площадью около 18 квадратных километров. Речь идет о землях между Никифоровкой и Калениками, к востоку от Рай-Александровки — важного узла обороны украинских формирований.

«Таким образом армия России закрыла так называемый Никифоровский выступ, выйдя непосредственно к Рай-Александровке, за которой — дорога на Николаевку, входящую в Славянско-Краматорскую агломерацию», — говорится в материале.

Из него следует, что наступавшие со стороны Красного Лимана российские подразделения также приблизились к Славянску. При этом военнослужащие ВС РФ применили нетипичную для них тактику, когда движение вперед осуществляется в обход города.

Как пояснили авторы публикации, обычно российские бойцы не продвигаются вперед до тех пор, пока не возьмут под контроль оказавшийся на пути населенный пункт. Однако в этот раз ВС РФ заблокировали украинских солдат в Красном Лимане, после чего провели фланговый рейд. Это позволило им выйти к Северскому Донцу, расположенному в 10–11 км от Славянска.

2 апреля военный эксперт Юрий Кнутов в ходе беседы с журналистами «Газеты.Ru» допустил, что полное освобождение Донецкой народной республики (ДНР) от ВСУ может произойти к концу текущего года.

Ранее российские войска установили контроль над селом Брусовка в ДНР.