Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака

Малолетняя пациентка трансплантолога Михаила Каабака умерла из-за того, что операция была отложена.

Об этом «Газете.Ru» рассказала автор петиции за возвращение врача в НЦЗД Марина Десятская. О трагедии ей рассказали родители девочки.

Малолетняя пациентка Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) скончалась дома — ее операцию по пересадке почек отложили из-за увольнения доктора Михаила Каабака.

«Она [скончалась] не в больнице. Состояние не было критическим, их выписали в конце октября из НЦЗД из-за того, что отделение закрыли», — заявила Десятская.

Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей (НЦЗД) уволил единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 кг, а также его коллегу Надежду Бабенко. Из-за этого десятки детей остались без жизненно необходимой операции. В других медицинских центрах такие операции проводят только детям, чей вес белее 9-10 кг.

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