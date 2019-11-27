В Москве спасли раненного арматурой застрявшего на заборе кота

Московский спасатели сняли с забора кота, который проткнул лапу арматурой и застрял, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Как сообщили в департаменте, спасателям позвонили очевидцы и заявили, что «на заборе на высоте около 3 м кот взывает о помощи».

«По приезде спасателей кот сильно кричал и не мог самостоятельно выбраться. Мы установили лестницу, зафиксировали кошку мягкими носилками и одеялом. При помощи гидравлического инструмента перекусили арматуру и элетрорезом спилили уголок», — рассказали спасатели.

Кота доставили в ветклинику, прооперировали и отдали волонтерам на передержку.