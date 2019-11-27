В МИД заявили о необходимости сделать «закон Димы Яковлева» универсальным

Заместитель директора консульского департамента МИД Руслан Голубовский считает, что «закон Димы Яковлева» можно сделать более универсальным. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению дипломата, в законе содержатся меры, которые можно использовать против граждан США, совершивших преступления против россиян.

Голубовский пояснил, что закон можно применять и в других странах в случае обнаружения неправомерных действий против граждан России.

«Закон Димы Яковлева» вступил в силу 1 января 2013 года. Он запрещает усыновление детей из России гражданами США. Государственная Дума приняла закон после ряда резонансных случаев жестокого обращения приемных американских родителей с усыновленными российскими детьми. Среди них история с Димой Яковлевым, которого родители оставили на солнцепеке в автомобиле на целый день в 2008 году, мальчик погиб.

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