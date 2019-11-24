Два речных теплохода сгорели в Астрахани

В Трусовском районе Астрахани случился пожар на двух теплоходах. Об этом сообщает сайт регионального ГУ МЧС.

Как стало известно, два судна горели на общей площади 400 кв. м.

Отмечается, что во время пожара теплоходы были в отстое.

Согласно поступившей информации, пожар уже полностью ликвидирован.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— На плавбазе в Сахалинской области произошел пожар