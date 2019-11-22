МИД Швеции пожаловался на страх россиян перед посещением страны

Глава МИД Швеции Анн Линде пожаловалась, что иностранцы, в частности, россияне, не хотят посещать страну из-за негативного образа за рубежом, сообщает РИА «Новости».

Она пояснила, что некоторые СМИ освещают только печальные события в стране, в результате чего Швеция у многих туристов ассоциируется только с бандитизмом.

«Случалось, например, что приглашенные представители российского гражданского общества не приезжали к нам на встречи, испугавшись, что у нас небезопасно. Это может показаться нелепым, но это правда», — сообщила Линде.

Она заявила о необходимости бороться с дезинформацией, а также отметила, что полиция страны активно работает над снижением количества преступлений.