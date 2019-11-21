Глава ФСИН пообещал построить больше тюрем и СИЗО

Глава ФСИН России Александр Калашников заявил, что служба намерена построить больше новых СИЗО, тюрем и исправительных центров, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что служба должна обеспечить те условия, которые соответствуют и мировым, и российским стандартам.

«Поэтому в этих рамках, с учетом финансирования, мы во взаимодействии с субъектами РФ будем строить дополнительные объекты. Прежде всего, это следственные изоляторы, это тюремные помещения», — сообщил он.

Калашников также пояснил, что ведомство с нового года намерено начать строить новые исправительные центры, чтобы укрепить производство, на котором будут трудиться заключенные, чтобы выплачивать алименты и возмещать ущерб по решениям судов.

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