Путин вручил Героя России посадившим самолет в кукурузном поле летчикам

Президент Владимир Путин вручил Героя России командиру самолета Airbus А321 Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину, аварийно посадившим авиалайнер в кукурузном поле в Подмосковье, передает РИА «Новости».

Путин напомнил, что летчикам удалось посадить самолет в чистом поле и спасти десятки жизней.

Он отметил профессионализм летчиков и вручил им награду.

Cамолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку 15 августа неподалеку от аэропорта вылета. Лайнер столкнулся со стаей чаек, что привело к поломке двигателей. Пилоты приняли решение об экстренном приземлении на кукурузном поле возле деревни Рыбинское Раменского района. Посадка была жесткой, но никто не погиб (на борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа).

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