Крупнейшую нарколабораторию России ликвидировали в Подмосковье

Сотрудники МВД ликвидировали крупнейшую за последние годы в России нарколабораторию, которая располагалась в Подмосковье. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что лаборатория по производству синтетических наркотических средств находилась в бывшем фермерском хозяйстве в Серпуховском районе. На ее территории были найдены химические реакторы для смешивания стоимостью от 200 тыс. до 500 тыс. руб. каждый.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, злоумышленники осуществляли продажу средств через интернет.

Уточняется, что в ходе ликвидации были задержаны трое граждан Украины, курьер-закладчик и подозреваемый в организации нарколаборатории. В отношении всех возбуждены уголовные дела, они заключены под стражу.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Подмосковье — ФСБ изъяла 440 кг наркотиков

— Россиянка попалась со 100 кг экстази на белорусской таможне