Заразившая пять человек ВИЧ-инфекцией медсестра устроилась в новый медцентр

Ольга Труфанова, медсестра, обвиняемая в заражении пяти человек ВИЧ-инфекцией в Буденновске, устроилась на работу в новый медицинский центр. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Труфанова была уволена из «Краевого центра специализированных видов медицинской помощи № 1». Медсестра не проконтролировала стерилизацию катетеров, что привело к заражению ВИЧ пяти пациентов больницы, в том числе троих детей.

Новый начальник обвиняемой Валерий Модин заявил о непричастности Труфановой к произошедшему. По его словам, заражение могло произойти вне больницы. Сообщается, что он нанял адвоката для защиты медсестры.

Ранее стало известно, правоохранительные органы передали в суд уголовное дело о халатности, возбужденное в отношении Труфановой.

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