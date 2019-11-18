Экс-секретарь ОНК Москвы подтвердил отставку замглавы ФСИН Максименко

Иван Мельников, правозащитник, до недавнего времени бывший ответственным секретарем в ОНК Москвы, в беседе с «Газетой.Ru» подтвердил информацию об отставке замглавы ФСИН Валерия Максименко, которая появилась в СМИ.

«К сожалению, мои источники во ФСИН подтверждают информацию об отставке Максименко. Одна из причин отставки, по моей информации, связана с его желанием продолжать строить открытое взаимодействие со СМИ», — отметил Мельников.

Он отметил, что у Максименко было много проектов, направленных на улучшение имиджа ведомства, позиционирование ФСИН как открытого ведомства.

«Запрет на прямое взаимодействие со СМИ в ведомстве — нехороший сигнал. Я думаю, что нынешний глава структуры Александр Калашников пока еще входит в курс дела. Человек не имел отношения к системе ФСИН, он не сможет быстро вникнуть во все тонкости управления», — заявил Мельников.

Он выразил надежду, что руководство ФСИН не примет отставку Максименко, а также сохранит «курс на открытость».

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