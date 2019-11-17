Синоптик предсказал скорый приход зимы и холода в Москву

Климатическая зима, минусовая температура и морось с опозданием на 11 суток придут в российскую столицу уже на следующей неделе. Об этом рассказал РИА «Новости» ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Как уверяет синоптик, настоящая зима придет в Москву в четверг, 21 ноября. До четверга в столице температура будет выше климатической нормы на +4°С — +6°С. Однако будет пасмурно, иногда туманно и ожидается моросящий дождь.

«Со среды будет усиливаться арктический антициклон», — добавил Тишковец.

По его словам, днем все чаще будет холодный субконтинентальный воздух и температура воздуха около нуля. Вечером и ночью гражданам стоит ожидать минусовую температуру. В четверг, 21 ноября, ночью уже будет -7°С.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Синоптики назвали бредом предупреждения о торнадо в Москве

— Вильфанд рассказал, почему ноябрь — депрессивный месяц