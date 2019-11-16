Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани

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В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию района.

Ранее сообщалось, что поминальная служба по погибшей состоялась в Свято-Троицком храме станицы. На службу пришли сотни людей, кто-то стоял во дворе из-за нехватки мест.

На похоронах присутствовали только родственники и близкие семьи.

Ещенко отпевали и хоронили в закрытом гробу.

По словам источника, во время прощания с аспиранткой все молчали, было много слез.

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