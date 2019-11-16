В Москве в субботу ожидается до +6°С

В субботу, 16 ноября, в российской столице температура воздуха будет до +6°С. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха будет варьироваться от +4°С до +6°С. Также будет облачно с прояснениями, но без осадков. Ветер — южный до 8 м/с.

Ночью столбики термометра опустятся до +1°С.

Давление составит 757 мм рт. ст.

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