В Москве в субботу ожидается до +6°С
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В субботу, 16 ноября, в российской столице температура воздуха будет до +6°С. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха будет варьироваться от +4°С до +6°С. Также будет облачно с прояснениями, но без осадков. Ветер — южный до 8 м/с.
Ночью столбики термометра опустятся до +1°С.
Давление составит 757 мм рт. ст.
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