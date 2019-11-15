Почти по 7 млн рублей получили семьи погибших в Забайкалье военнослужащих

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Референт Главного военно-политического управления Министерства обороны России Рустем Клупов назвал размер компенсации семьям военнослужащего, погибших при расстреле в Забайкалье. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Клупова, за каждого погибшего члены семей в равных долях получили по 6,68 млн рублей без учета должностей и воинских званий.

Представитель Минобороны также заявил, что рассматривается вопрос о выплате еще 4,2-4,3 млн рублей по линии жилищного обеспечения как участникам ипотечно-жилищного кредитования. Кроме того, министерство обратилось в банк с предложением списать кредитные обязательства погибших.

Ранее сообщалось, что восемь военнослужащих погибли и две были ранены в результате стрельбы, открытой их сослуживцем в воинской части Забайкалья.

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