Завершено расследование дела о заражении ВИЧ пациентов больницы в Ставропольском крае

В городе Буденновске Ставропольского края завершилось расследование уголовного дела о халатности в отношении старшей медсестры местной больницы. Об этом сообщается на сайте Управления Следственного комитета России по Ставропольскому краю.

По данным следствия, медсестра «Краевого центра специализированных видов медицинской помощи № 1» не проконтролировала выполнение ухода за периферическими венозными катетерами, из-за чего пять пациентов больницы, в числе которых мужчина, женщина и трое детей, были заражены ВИЧ-инфекцией.

Сообщается, что в ходе следствия была собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело направлено в прокуратуру для последующей передачи на рассмотрение суда.

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