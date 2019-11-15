Отчим-убийца пропавшей в Крыму девочки рассказал о мотивах, пишут СМИ

Подозреваемый в убийстве пятилетней падчерицы в Крыму дал признательные показания, в ходе которых рассказал, почему совершил преступление. Об этом сообщает РЕН.

По его словам, у него с падчерицей были постоянные конфликты. Она отказывалась его слушаться, так и не признав в нем отца. ПО словам мужчины, нервы не выдержали.

Пропавшую несколько дней назад пятилетнюю девочку в Крыму нашли мертвой. Тело ребенка нашли закопанным в канаве. Следственный комитет задержал отчима девочки по подозрению в убийстве ребенка.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пропавшую пятилетнюю девочку в Крыму нашли мертвой