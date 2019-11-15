Командир аварийно севшего A321 рассказал, почему не представляется пассажирам

Пилот аварийно севшего в Подмосковье А321 Дамир Юсупов оассказал, почему прекратил представляться пассажирам перед полетами. Об этом сообщает телекомпания КТВ-ЛУЧ.

По его словам, до инцидента с посадкой лайнера его приветствие выглядело так: «Командир экипажа Дамир Юсупов».

«После чрезвычайного случая люди очень эмоционально реагируют на мое имя. Это вызывает ажиотаж в салоне», — рассказал летчик.

Он отметил, что пассажиры не должны испытывать волнение.

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