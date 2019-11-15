Стрелявший в школе в Калифорнии отмечал день рождения

Подозреваемый в стрельбе, произошедшей 14 ноября в школе калифорнийского города Санта-Кларита, подросток отмечал в этот день свое 16-летие. Об этом пишет газета Los Angeles Times.

По имеющейся информации, в данный момент он находится в больнице с огнестрельным ранением.

Во время инцидента молодой человек выстрелил в себя.

Его состояние оценивается как тяжелое.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины произошедшего.

Как известно, от рук стрелка в школе в Калифорнии погибли 14-летний подросток и 16-летняя девушка.

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