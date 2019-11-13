Мертвую свинью в гробу принесли к зданию Рады

Под стенами парламента Всеукраинская аграрная рада устроила перфоманс, принеся под здание Рады мертвую свинью в гробу, передает «Страна.Ua».

Активисты заявляют, что таким образом выступают против похорон украинского животноводства.

Поясняется, что Рада должна рассмотреть одиннадцать законопроектов о продаже земли на Украине, против которых выступили ряд фракций и представители агробизнеса.

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